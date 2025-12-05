"No soporto más este dolor": Vecino de Paraíso pide ayuda para operarse en México

"Perdona mis pecados, pero necesito que me lleves ya. Te entrego a mi esposa (Evelyn), a mis hijos, mi madre y mi familia. Te entrego todo lo que tengo, pero yo quiero morirme ya porque no puedo, no soporto más este dolor".

Greivin Alvarado es vecino de Paraíso y lo que describió fue una de las crisis que ha sufrido debido a un padecimiento que lo atormenta día con día.

La neuralgia del trigémino es un trastorno crónico que causa episodios de dolor facial repentino e intenso. Médicos han indicado que es el único paciente de esta enfermedad en Costa Rica.

Pero el síndrome trófico trigémino también ha provocado úlceras en su rostro, al punto que su cráneo ha llegado a estar expuesto.

Como si fuera poco, un cáncer le arrebató su ojo derecho hace un año.

Este hombre ha pasado por 39 cirugías. Pero ahora, una en Michoacán, en México, puede devolverle calidad de vida.

Para ello, Greivin necesita recoger ¢10 millones.

Vea en la nota de Telenoticias cómo puede ayudar a este vecino de Paraíso y su familia.