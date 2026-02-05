No salga del país sin vacunarse: Salud advierte aumento de sarampión en América

Si usted planea salir de Costa Rica, tome en cuenta un aumento sostenido de casos de sarampión en América.

Por lo anterior es que, desde el Ministerio de Salud, hacen un llamado para verificar y actualizar su esquema de vacunación ﻿(vea video adjunto de Telenoticias)﻿.

En enero, Guatemala notificó 52 casos de sarampión. Durante 2025, el mayor aumento de casos se reportó en países como Estados Unidos, México, Canadá y Bolivia.

A nivel del continente, los contagios confirmados pasaron de 466 en 2024 a más de 14.000 el año pasado.

Por eso es importante verificar que niños, adolescentes y adultos mayores cuenten con dos dosis de la vacuna triple viral.

