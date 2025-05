“No sabía qué hacer”: Esposa de adulto mayor extraviado en montaña revive la tragedia

La angustia y la desesperación marcaron las 16 horas que Evelia Arce vivió sola, sin noticias de su esposo, un adulto mayor de 80 años que se extravió en la montaña mientras cortaba banano en Carrizal de Alajuela.

​“Se fueron a cortar banano y seguro se fueron al bajo porque ya no lo encontramos. Tuvimos que llamar al 9-1-1 para que vinieran a buscarlo”, relató Arce, con la voz aún quebrada por la tensión vivida.

El lunes por la tarde se activó una operación de búsqueda y rescate luego de que la alerta ingresara al Sistema de Emergencias 9-1-1 (ver video adjunto de Telenoticias).

Equipos especializados, entre ellos la Cruz Roja Costarricense, desplegaron recursos humanos y tecnológicos como drones térmicos para localizar al extraviado. Sin embargo, la búsqueda fue suspendida durante la noche ante la falta de resultados.

“No sabía qué hacer, yo acá solita. No tengo a nadie”, expresó la esposa del adulto mayor, quien permaneció a la espera, acompañado únicamente por la esperanza de un milagro.

La reactivación del operativo al amanecer del martes dio sus frutos cuando un vecino ingresó a la montaña y, tras gritar varias veces el nombre del hombre —“¡Rigo!”—, recibió una respuesta. Así se logró ubicar al adulto mayor, quien había caído cerca de un río y presentaba múltiples heridas.

Pese al golpe, evitó lesiones con el machete que llevaba en mano, y con gran astucia logró moverse a un punto más seguro donde resistió las inclemencias del clima nocturno.



Una camilla especial para zonas de difícil acceso y un equipo de rescate vertical fueron necesarios para extraerlo del lugar. Fue trasladado con prioridad al Hospital San Rafael de Alajuela, donde recibió atención médica inmediata por exposición prolongada al frío, insectos y golpes múltiples.

​“Cuando me di cuenta que apareció con vida, yo me contenté toda. Es el amparo de uno, yo pienso qué haría yo (sola) si me pasa algo. Gracias a Dios que todo salió bien”, dijo Evelia, visiblemente aliviada.