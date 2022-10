“No renunciaré a mi puesto”, dice el director de Bomberos en medio de investigaciones

El director general del Cuerpo de Bomberos, Héctor Chaves, dijo que no renunciará a su cargo, y tildó de ilegal e injusta la petición que se hizo por parte de los representantes del Instituto Nacional de Seguros ante el Consejo Directivo de Bomberos.

“No renunciaré a mi puesto. Esta solicitud no solo carece de fundamento jurídico, sino que se nutre de una manipulación engañosa”, señaló Chaves en un video que fue difundido este sábado.



El jerarca asegura que es víctima de persecución y sostiene que nunca ha comprometido las finanzas o el servicio de la instutución que lidera.



“Hoy les puedo dar la cara a todos usted, y decirles, que si bien no he sido perfecto, nunca he comprometido las finanzas, el servicio que brindamos y mucho menos he antepuesto mis interés personales a los de la institución”

“Desde hace dos años un pequeño grupo de personas se ha propuesto marchar mi nombre, basándose en denuncias infundadas” agregó Chaves.