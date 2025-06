“No quiso parar”: Cámara graba carro que le pasó por encima a perro en Cartago

Habitantes de Cartago se muestran indignados luego de que el conductor de un carro atropellara a un perro en Caballo Blanco, específicamente en la urbanización San José, y lo dejara al borde de la muerte. El hecho quedó registrado en una cámara de vigilancia (ver video adjunto).

Una vecina, de apellido Garita, explicó que el animal tenía ocho de años de vivir con ellos en el barrio y que ahora el chofer no se quiere hacer responsable, aunque la situación terminó con la muerte del can.

“En algunas situaciones se entiende que no se puede parar del todo, pero en este caso sí puedo haber detenido el carro porque no era en una carretera principal. Y dejar el perro ahí y no hacerse responsable. El chofer simplemente no quiso parar”, contó la joven.