"No puedo tapar todos los huecos del país en un año", dice ministro sobre arreglo de vías

24 de junio de 2022, 11:42 AM

Los contratos definitivos de conservación vial se aplazarán al menos hasta el próximo año, según anunció este viernes el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador.

El jerarca reconoció que desde hace dos años el país está sin contratos ni nada que atienda la red vial nacional producto de la suspensión que provocó el escándalo "Cochinilla"; sin embargo, para que eso cambie aún faltan algunos meses.

"Estamos trabajando en paralelo los contratos para reconstrucción, mantenimiento y conservación, para que estén listos el próximo año y que no nos pase lo que nos está sucediendo hoy. Hoy si yo quiero sacar esos contratos, no puedo sacarlos en menos de un año", indicó.

Mientras tanto, se utilizarán contratos por tope máximo para realizar trabajos "paliativos". Además, el consejo de administración del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) autorizó una mesa de diálogo con Amador y varios contratistas "que aún tienen presupuesto".

"Mandé a pedir que esos contratos fueran estándar, por niveles de servicio, por desempeño, con medidas de calidad que permitan tener indicadores puntuales que se puedan medir para controlar lo que me están entregando", añadió.

"Los huecos significan que fallamos"

El ministro de Transportes hizo énfasis en su molestia por los huecos en las calles de todo el territorio nacional. Asegura que cada uno de ellos es un fallo total de la intervención previa de esa vía.

"Cuando usted tiene un hueco es porque ya ese pavimento falló, ya está al final de su vida útil, ya no hay vida útil. El hueco es el producto de que no se hizo nada a tiempo, el hueco significa 'aquí se olvidaron de esto y llegamos a la situación donde ya es el acabose'. Vamos a empezar a recuperar, pero tenemos recursos limitados y no puedo tapar todos los huecos del país en un año", dijo.