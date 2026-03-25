"No podemos seguir con los salarios congelados": funcionarios de CCSS urgen aumento

Cientos de funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se concentraron en las afueras de la sede central de la institución, la mañana de este miércoles en San José, para exigir una mejora salarial.

El movimiento sirve de antesala a una reunión que debían sostener desde las 10:00 a. m. autoridades de la institución administradora de los servicios públicos de salud y representantes de la Unión Sindical.

La jornada tuvo sus matices de tensión, cuando algunos de los manifestantes intentaron ingresar al edificio y la seguridad les impidió la entrada. La situación escaló al punto que la Fuerza Pública desplazó antimotines al lugar. Fue después de varios minutos de gritos y reclamos que se dejó pasar a los delegados que participarían de la sesión.

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Se prevé que en ese encuentro se le presente a las organizaciones de trabajadores la propuesta de ajuste de la administración.

No obstante, al menos los gremios ven poco probable que se logren los resultados esperados y hasta anticipan que vendrán nuevas protestas en los próximos días.

Así lo dejaron entrever el secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (Undeca), Luis Chavarría, así como el representante del Sindicato de la Salud y la Seguridad Social (SISSS), Franklin Quesada.

"El día de hoy hay una reunión con la Caja pero, en honor a la verdad, creemos que aquí no se va a resolver. Valientes trabajadores de la Caja, no solo defendamos a la institución, sino al salario decente y condiciones de trabajo decentes. "Esta jornada que inicia hoy (miércoles) es muy importante para que todos los trabajadores de la Caja se integren y se vayan integrando en todo el país. Como ya sabemos, tenemos una Junta Directiva de la Caja que está totalmente intervenida y, desde ahí, no se facilita que cualquier negociación venga a resolverse de una manera satisfactoria. Esta Junta Directiva delegó a una representación de la Caja que no tenía ningún poder para poder resolver nuestros temas", explicó el primero de los dirigentes.

Chavarría recordó que lo que se pretende es un ajuste que reconozca el incremento por concepto de costo de la vida, ocurrido durante los seis años de congelamiento que los servidores públicos han sufrido en sus remuneraciones.

También exige el acatamiento del voto 2025-8201 de la Sala Constitucional sobre anualidades, el cual asegura que la Caja se ha negado a reconocerlo.

"Bajo esa perspectiva, necesitamos que los trabajadores de la Caja tengan consciencia de que esto hay que negociarlo de una manera satisfactoria. No pueden seguir congelados los salarios por seis años. Y pueden ser siete, pueden ser ocho si no hay fuerza de los trabajadores", agregó Chavarría.



Quesada hizo eco de la necesidad de hacer lucha por un salario "digno" y porque la institución haga valer su autonomía constitucional, frente a las leyes de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y Marco de Empleo Público.

"Hacemos un llamado a los compañeros que se encuentran en los centros para que se unan también a los próximos eventos para seguir manifestándonos", señaló el representante del Sindicato de la Salud y la Seguridad Social.

La secretaria general adjunta de la Unión de Empleados y exdirectiva, Martha Rodríguez, destacó que la clase trabajadora de la entidad autónoma dio una "muestra de dignidad y respeto" frente a salarios "miserables".



De ahí que aseguró que, durante la reunión, rechazará cualquier planteamiento que profundice la "precariedad" en sus condiciones de trabajo, como cree que es el caso con la primera propuesta de incremento en las remuneraciones.