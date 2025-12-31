No pagar el marchamo este miércoles le puede salir caro: conozca las sanciones

Como cada año, en noviembre se habilita el cobro del marchamo o derecho de circulación, una fecha clave para miles de conductores en Costa Rica que buscan organizar sus finanzas, ahorrar y evitar sanciones económicas.



El plazo es especialmente relevante porque a partir del 1.º de enero se empiezan a acumular multas para quienes no hayan cancelado el pago correspondiente, por lo que las autoridades insisten en no dejar el trámite para última hora (ver video adjunto de Telenoticias).



De acuerdo con datos oficiales, con corte a la semana del 20 de noviembre, el pago del marchamo registraba un aumento del 21% en comparación con el mismo periodo del 2024, lo que refleja un mayor cumplimiento anticipado por parte de los propietarios de vehículos.



El Instituto Nacional de Seguros (INS) informó que las vacaciones y fechas festivas no serán excusa para atrasos, ya que la institución contará con horarios especiales de atención para facilitar las gestiones durante este periodo.



Además, el INS pidió a los conductores poner atención a las consideraciones relacionadas con la solicitud de duplicados, en caso de presentar algún inconveniente con la calcomanía entregada originalmente, trámite que debe realizarse siguiendo los lineamientos establecidos para evitar contratiempos.



Las autoridades reiteran el llamado a realizar el pago a tiempo y verificar que toda la documentación esté en regla antes de iniciar el nuevo año.



