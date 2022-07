¿No lo han censado todavía? Solicite el código de su casa y hágalo por internet

Por Natalia Jiménez Segura | 12 de julio de 2022, 15:09 PM

Si a su casa aún no ha llegado un censista o si pasó cuando usted no estaba y no le dejó una boleta, ya no debe preocuparse por quedarse al margen del censo nacional.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) puso a disposición de la ciudadanía una nueva herramienta mediante la cual las personas podrán rellenar su formulario de censo con el código de su vivienda.

Anteriormente, las personas podían conseguir este código solamente si el censista se lo daba. Sin embargo, con el fin de que más personas se sumaran a la iniciativa, ahora se podrá solicitar este código por medio de un enlace.

"La nueva herramienta permite que las personas ubiquen su vivienda geográficamente y soliciten el código que les permita ingresar a la página web del autocenso" explicó la institución.

Hasta el momento, esta modalidad ha sido utilizada por al menos 20.000 viviendas en todo el país.

Cómo participar en el censo, paso a paso

Primero, debe ingresar al siguiente enlace: https://ineccr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=45e3923c2c78410890faa1d27eb473ab.

Ahí encontrará tres opciones para ubicar su casa en el mapa: haciendo zoom hasta localizarla, utilizando el filtro de provincia, cantón y distrito, o dando clic al botón que dice "Mi ubicación".

Cuando ya tenga ubicada su vivienda, podrá darle clic y, al hacerlo, se habilitará un botón que dice “Enviar solicitud” y el cual abrirá una ventana donde puede llenar el formulario corto.

Tras concluir este paso, el INEC generará un código de acceso personalizado que se enviará al correo registrado en un plazo máximo de medio hora.

Explicación en video:

Si todavía tiene dudas sobre cómo participar en el censo nacional, puede encontrar más detalles en el sitio web: https://autocenso.censo2022.go.cr. También, puede solicitar ayuda llamando al 1421 o escribiendo al WhatsApp: 8302-0505.



El INEC estará recolectando esta información hasta el 23 de julio. Además, al menos 2.250 censistas estarán visitando presencialmente las zonas pendientes por cubrir.

