"No la conocemos", dicen sindicatos sobre nueva Ministra de Educación

"No tenemos mucho que decir porque no conocemos nada de la señora". Esta fue una de las reacciones de los sindicatos tras el anuncio de la nueva ministra de Educación, Katharine Müller Marín.

Tras una consulta de Teletica.com, Ana Doris González, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) confirmó que no se les hizo ni una sola consulta al respecto, por lo que desconocen por completo de esta persona.

A nosotros no nos preguntan, por lo tanto, si apoyamos o no, eso no es importante. Ya la nombraron y esperemos que el tiempo sea el encargado de decir", dijo.