“No hubo acuerdo”: Conozca cuál fue la propuesta del Gobierno para el FEES 2026

“No hubo acuerdo”: así de tajante fue Leonardo Sánchez, ministro de Educación, este martes, tras finalizar la segunda sesión de la Comisión de Enlace para definir el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) de 2026.



En la reunión, realizada en la sede del Consejo Nacional de Rectores (Conare), el Gobierno de la República puso sobre la mesa su propuesta, que no fue bien recibida por las otras partes.

“El Gobierno plantea su propuesta de incremento para el año 2026, partiendo de la base del presupuesto 2025. En esta propuesta, el Gobierno sustenta los datos en el Índice de Precios al Consumidor, su comportamiento, su tendencia en el último año, como una forma de establecer un criterio técnico y, sobre la base de eso, el Gobierno propone poco más de 2900 millones de colones, que equivale a $5,6 millones o a un 0,5% de crecimiento.

“Esta propuesta se le presenta a los miembros de la comisión del FEES, fue analizada y no fue aprobada ni de recibo en este momento”, detalló Sánchez en la conferencia posterior al encuentro.

De parte de la representación estudiantil, se denunció “una falta de compromiso” del Ejecutivo.

“Hoy recibimos un reconocimiento del 0,5%, que incluso es menor a la propuesta que se recibió el año anterior, que terminó siendo un cero. Desde el movimiento estudiantil, queremos decirlo con claridad: esto no es de recibo, consideramos que es insuficiente (...) Las universidades públicas no son solamente números fríos que se pueden colocar en un Excel, ni tampoco son solamente cifras ni presupuestos. No se puede hablar de esto con indiferencia ni con frialdad”, dijo Raquel Loría, la representante estudiantil.