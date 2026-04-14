¿No ha logrado inscribirse en capacitación gratuita de Open English? Esto dice INA
Usuarios han reportado problemas a la hora de llenar el formulario en línea.
El Gobierno confirmó que las becas gratuitas de inglés ofrecidas a través de la plataforma Open English continúan disponibles, pese a los inconvenientes reportados por usuarios en redes sociales para completar el proceso de inscripción.
El programa forma parte de la estrategia Hello Brete, que busca beneficiar a hasta 2 millones de personas en los próximos cuatro años. Sin embargo, varias personas señalaron que el sistema se bloquea o los expulsa al intentar registrarse.
Ante las dudas, Christian Rucavado Leandro, presidente del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), aclaró que las becas no se han agotado y que los problemas obedecen a ajustes técnicos en los servidores.
“No se han acabado las becas, es un programa y una contratación por demanda de hasta cuatro años. En este momento tenemos cientos de personas inscritas. Estamos haciendo actualizaciones en los servidores y ya para mañana todo estará normalizado”, explicó Rucavado.
El jerarca añadió que incluso desde la misma noche se habilitaría nuevamente el acceso a las licencias, permitiendo a los beneficiarios iniciar sus estudios de inglés sin contratiempos.
¿Cómo registrarse?
Las personas interesadas pueden ingresar al sitio web www.hellobrete.com, seleccionar la opción “Regístrate aquí” y completar una prueba de ubicación. No es necesario contar con conocimientos previos del idioma.
Entre los requisitos se encuentran:
- Tener al menos 15 años.
- Contar con sexto grado aprobado.
- Disponer de acceso a internet y a un dispositivo (celular, tableta o computadora).
- Ser costarricense o extranjero con DIMEX vigente.