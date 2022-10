No estar en casa libró a quinceañera de terraplén que mató a su padre

Una adolescente de 15 años se salvó de morir por el mismo terraplén que sepultó a su padre.

La tarde del domingo, Uriel Hidalgo Duarte, de 54 años y mecánico de profesión, se encontraba en su casa cuando un deslizamiento cayó sobre esta, quitándole la vida.

Él vivía con una hija de 15 años, quien no estaba dentro de la estructura al momento del suceso.



"Él le hacía a la mecánica de motos y era mensajero también, con mi hermano. Yo no estaba, pero algunas personas me dijeron que aquí sí llovió demasiado, como nunca; donde yo estaba no, llovió muy poco, jamás me iba a imaginar que iba a pasar tanta tragedia", contó la hija de Hidalgo.