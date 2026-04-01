No era un meteorito: objeto que iluminó el cielo costarricense tiene origen humano

Un destello cruzó el cielo costarricense la noche de este martes 31 de marzo, generando asombro entre decenas de personas. Hubo reportes del avistamiento en la provincia de Limón, Cartago y la zona sur del país (ver el video adjunto de Telenoticias).

Pero no se trató de un meteorito ni de un fenómeno natural. De acuerdo con los indicios disponibles, lo observado corresponde a basura espacial reingresando a la atmósfera terrestre.

Cuando este tipo de objetos vuelve a entrar en contacto con la atmósfera, la fricción provoca que se fragmenten.

En ese proceso, distintos componentes de la estructura se desprenden y comienzan a arder, generando trazos luminosos que pueden extenderse por varios segundos, a diferencia de los meteoros, cuyo paso es más rápido y breve. Los restos suelen desintegrarse antes de tocar la superficie terrestre.

"El reingreso de este tipo de basura espacial lo que provoca es un tren de fuego o en llamas que es muy llamativo en los cielos nocturnos y justamente está coincidiendo con lo que ha sido reportado por decenas de personas en toda Costa Rica", explicó el astrofísico Hómer Dávila.​

​En este caso, todo apunta a que fueron restos del cohete chino denominado “Jielong 3 R/B”, que en español se traduciría como “Dragón Ágil”.

Según registros de la Corporación Aeroespacial, este objeto tenía prevista una reentrada para este 31 de marzo. Sin embargo, existe una amplia ventana de incertidumbre en su trayectoria, lo que impide confirmar su identidad con total certeza.

"Este objeto está clasificado como literalmente el cuerpo del cohete, el cual fue lanzado al espacio el 12 de febrero del año 2026 desde la zona del mar sur de la China", amplió Dávila.

Para confirmar el origen exacto del objeto será necesario un análisis detallado de su trayectoria, pero la evidencia disponible apunta a que se trata de un fragmento asociado a una misión espacial china.