​“No damos abasto”: Hospital de Cartago atiende hasta 100 pacientes diarios en Emergencias

El Hospital Max Peralta Jiménez, en Cartago, enfrenta una situación crítica en su Servicio de Emergencias debido a la saturación de pacientes. Según datos oficiales, la ocupación actual alcanza un 140%, superando ampliamente la capacidad instalada de 60 camas de observación (ver video adjunto de Telenoticias).



En semanas anteriores, el centro médico incluso llegó a registrar un 200% de ocupación, lo que obligó a atender a decenas de pacientes en pasillos y áreas improvisadas. La Dirección Médica confirmó que se reciben entre 90 y 100 pacientes diarios, lo que genera largas esperas. Algunos usuarios señalaron que han tenido que permanecer entre cinco y siete horas —e incluso más— para ser atendidos.



Krissia Díaz Valverde, directora del hospital, explicó que los casos más graves (etiquetados como rojos y amarillos) tienen prioridad, lo que retrasa la atención de pacientes con condiciones menos urgentes (verdes y blancos).

​"No damos abasto con la atención, pasamos siempre con saturación. Más del 120-130%, incluso hemos tenido días críticos con 210% de ocupación. Eso hace que los tiempos de espera se enlentezcan mucho", recalcó.

Como medida inmediata, el Max Peralta ha derivado pacientes hacia el área de salud de El Guarco y otras clínicas cercanas. Además, se anunció la apertura de un Servicio de Urgencias en las cercanías de la Basílica de Los Ángeles, el cual atenderá casos leves y moderados, con el fin de disminuir la presión sobre el hospital.

La situación en Cartago es actualmente la más crítica de la Gran Área Metropolitana. El Hospital Calderón Guardia registra un 120% de ocupación en Emergencias y el de Heredia un 95%, según datos de este lunes.





