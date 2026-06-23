No contestar tres llamadas del hospital lo deja automáticamente fuera de lista de espera

Si usted no contesta tres llamadas del hospital para programar el procedimiento que aguarda, automáticamente queda fuera de la lista de espera.

De esa manera lo establece la normativa actual que aplica la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para programar el servicio requerido o depurar el listado de pacientes.

Uno de los casos fue revelado por Telenoticias. El Hospital de Niños excluyó a una menor de la lista de espera porque su mamá no pudo contestar el teléfono.

La institución explicó que a la paciente se le hicieron las tres llamadas: dos en horario ordinario y una en horario extraordinario.

"En ninguna de las tres ocasiones se logró establecer contacto efectivo con la persona responsable, quedando debidamente registrado. En este sentido, se cumple con el protocolo de contactabilidad establecido, por lo que, conforme a normativa vigente, corresponde la depuración del caso de la lista de espera quirúrgica, al no haberse podido concretar la programación del procedimiento", informó el centro médico.

​Sin embargo, sobre el caso en concreto, la entidad afirmó que se encuentra analizando el expediente clínico de la paciente para determinar qué procedimiento seguir.

Más información en el video adjunto de Telenoticias.