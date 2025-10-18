¡No baje la guardia! Aguaceros podrán extenderse hasta la otra semana

Todo apunta a que las fuertes lluvias que han afectado al país en los últimos días se prolongarán hasta la próxima semana, según advirtieron los expertos en meteorología.

Las precipitaciones registradas, particularmente el pasado jueves, fueron catalogadas como un evento extremo, y los especialistas aseguran que los próximos días no serán la excepción.

Ondas tropicales en monitoreo

De manera adicional, se mantienen bajo vigilancia dos ondas tropicales que podrían ingresar al territorio nacional a mediados de la próxima semana, lo que incrementaría el riesgo de nuevas afectaciones.

Las regiones con mayor saturación de suelos son Guanacaste, la Zona Norte, el Pacífico y el Valle Central, áreas donde se podrían presentar deslizamientos, inundaciones y otros incidentes asociados a la acumulación de agua.

Las autoridades llaman a la población a mantenerse atenta a los reportes oficiales y a extremar precauciones, especialmente en comunidades propensas a emergencias por lluvias.