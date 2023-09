Niños que atraviesan cuidados paliativos: "Muchos creen que es el fin, pero no"

"Yo tengo los nervios de la médula todos pegados y eso provoca que me duelan las piernas, la espalda y que pase muy cansada. Antes no podía ir al colegio por el dolor y el cansancio. Me han operado ocho veces, de hecho hace poco salí de una cirugía, pues la escoliosis ya me estaba afectando la parte del pulmón y me hicieron un procedimiento", contó a Teletica.com.