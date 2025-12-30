Niño de un año de edad necesita con urgencia cirugía cardiaca

A simple vista, Lahiam parece un niño sano: sonríe, juega y se comporta como cualquier bebé de su edad. Sin embargo, su realidad médica es crítica. El menor nació con una malformación congénita que afecta su válvula aórtica, la cual se endurece y se estrecha de forma significativa, reduciendo drásticamente el flujo de sangre del corazón hacia el resto del cuerpo

De acuerdo con la información brindada a sus padres en el Hospital Nacional de Niños, se intentó realizarle un cateterismo como alternativa menos invasiva, pero el procedimiento no tuvo éxito. La cirugía que necesita es altamente especializada y conlleva riesgos importantes, pero sin ella su esperanza de vida es mínima (ver video adjunto en la portada de Telenoticias).

La madre del menor explicó que los médicos en Costa Rica les indicaron que, de no intervenirse quirúrgicamente, el bebé podría tener solo algunos meses de vida. Esta noticia llevó a la familia, vecina de Valle La Estrella, a buscar opciones fuera del país.

La única posibilidad para Lahiam es someterse a una cirugía cardíaca en España, cuyo costo total ronda los ₡35 millones, una suma imposible de cubrir para la familia sin ayuda externa. Por ello, los padres iniciaron una campaña de recaudación de fondos y apelan a la solidaridad de la población costarricense.

El padre del menor señaló que cada aporte representa una oportunidad más para luchar por la vida de su hijo y mantener la esperanza de verlo crecer.

Si desea colaborar con esta causa, puede encontrar los canales de donación en el video adjunto de Telenoticias.