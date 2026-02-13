Niño de tres años requiere cirugía para sobrevivir a cardiopatía congénita

Emanuel Mejicano es un niño de tres años que ha enfrentado la muerte en dos ocasiones, pero su vida continúa en riesgo. El menor nació con una cardiopatía congénita y actualmente solo le funciona la mitad de su corazón, por lo que requiere con urgencia una tercera cirugía especializada.

A los dos meses de nacido fue sometido a su primera operación, mientras que la segunda se realizó cuando tenía un año y nueve meses. Sin embargo, el procedimiento definitivo aún está pendiente y, según sus padres, la espera en Costa Rica es demasiado prolongada para la condición crítica del niño.

“Si Emanuel no recibe esta cirugía pronto, su salud se va a deteriorar mucho más. Ya ha tenido desmayos y su calidad de vida es cada vez menor”, explicó su madre, María Fernanda Moya.

Ante la urgencia médica, la familia decidió buscar atención en Barcelona, donde existe un centro especializado que puede realizar la operación necesaria. El costo total del procedimiento asciende a ¢40 millones, monto que supera por completo las posibilidades económicas de la familia.

“Como papá, uno daría lo que fuera por la vida de su hijo, pero no tenemos ese dinero. Por eso apelamos a la solidaridad de las personas”, expresó Manuel Mejicano, padre del menor.

Actualmente, los padres han iniciado una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos médicos, de viaje y estadía en España.

Emanuel es originario de Liberia, en Guanacaste, y su historia ha conmovido a muchas personas en Costa Rica. Su familia mantiene la esperanza de reunir el dinero a tiempo y darle al pequeño la oportunidad de una vida plena y saludable.

¿Desea colaborar con esta causa? Puede encontrar los canales de donación en el video adjunto de Telenoticias.