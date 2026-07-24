Niño de 7 años requiere ayuda para someterse a tratamiento en el extranjero
Al menor lo diagnosticaron con hipoplasia severa del nervio óptico en ambos ojos, una condición que limita su capacidad visual a menos de un 5%.
Para Samuel, un niño de 7 años, reconocer los rostros de sus seres queridos o apreciar con claridad lo que sucede a su alrededor ha sido un desafío desde que era un bebé.
Cuando tenía apenas cuatro meses de edad, sus padres comenzaron a notar que no reaccionaba a los estímulos visuales como otros niños de su edad. Y tras múltiples valoraciones médicas, al menor lo diagnosticaron con hipoplasia severa del nervio óptico en ambos ojos, una condición que limita su capacidad visual a menos de un 5%.
A pesar de las dificultades, Samuel y su familia no han perdido la esperanza.
Después de siete años de búsqueda, encontraron una alternativa que podría ayudar a mejorar su calidad de vida. Se trata de un tratamiento regenerativo con células madre que se ofrece en Ecuador y que, según les han informado, podría contribuir a fortalecer su capacidad visual.
Sin embargo, acceder a este procedimiento representa un reto económico imposible de asumir para la familia por sí sola.
La terapia contempla al menos seis sesiones, una cada mes durante medio año, lo que implica múltiples viajes al extranjero para completar el tratamiento.
Por esta razón, los padres de Samuel iniciaron una campaña para recaudar $50.000, monto que cubriría los costos médicos, boletos aéreos, hospedaje y otros gastos asociados al proceso.
Quienes deseen realizar una donación pueden hacerlo mediante SINPE Móvil al número 6253-1414, a nombre de Jarlyn González Molina.