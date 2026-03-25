Niña venció agresivo tumor en España gracias a ayuda de costarricenses

Gracias a la ayuda de miles de costarricenses, Mary Paz, una niña de 11 años, logró vencer un agresivo tumor tras ser operada con éxito en España. Sin embargo, la falta de un medicamento aprobado en Costa Rica la mantiene, por ahora, lejos de casa.

La historia de Mary Paz se dio a conocer en noviembre del año pasado, cuando su familia emprendía una carrera contra el tiempo para viajar a Barcelona, donde existía la posibilidad de salvarle no solo la vida, sino también la pierna.

La menor había sido diagnosticada con un tumor agresivo y, en Costa Rica, la única alternativa médica planteada era la amputación. Pero, en España encontraron una opción distinta y, gracias a la solidaridad de miles de personas, la cirugía pudo realizarse con éxito en diciembre.

Los médicos lograron remover el tumor por completo. Actualmente, Mary Paz se encuentra en remisión y a pocas semanas de “tocar la campana”, símbolo de victoria para quienes superan el cáncer.

Con la ayuda de rehabilitación y el acompañamiento constante de sus padres, la niña ha vuelto a caminar, una realidad que parecía impensable tras el primer diagnóstico y que contrasta con los momentos más difíciles del proceso.