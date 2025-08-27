Niña mezcló alcohol con gaseosa en escuela de Naranjo: hay ocho estudiantes intoxicados

Una estudiante de cuarto grado de la Escuela Judas Tadeo Corrales, en Naranjo, mezcló una gaseosa con alcohol, la ingirió y compartió con sus compañeros (vea video adjunto de Telenoticias).

Producto de esta situación, ocho estudiantes se intoxicaron y tuvieron que ser atendidos, informaron, la mañana de este miércoles, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Cruz Roja Costarricense (CRC).

"Se atienden ocho menores de edad intoxicados por una sustancia no determinada y un educador con traumas. Se trasladan de ellos una menor y la educadora al Hospital San Francisco de Asís de Grecia en condición urgente", explicó el coordinador operativo del cuerpo de rescate, Sebastián Ramírez.

Por su parte, el director regional de Educación, Miguel Segura, indicó: "Tenemos una menor de edad de cuarto grado que llevó una gaseosa y, en su hogar, había tomado un frasco de alcohol 90 y la disolvió en la bebida gaseosa y repartió al parecer a otras compañeras del mismo nivel de cuarto año. Estas muestran indicios de intoxicación y, la maestra, al darse cuenta, corre a ver qué sucedió. La niña, al parecer, agredió a la docente y fue trasladada para ser evaluada y con las menores se activan los protocolos correspondientes".

La menor que se cree introdujo la mezcla y agredió a su maestra fue entregada al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Entretanto, padres de familia indicaron a este medio bajo condición de anonimato que la situación les preocupa, en el tanto que situaciones similares en el futuro pueden derivar en agresiones contra otros alumnos menores.