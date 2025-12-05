Niña de 3 años se salva de milagro tras caer a pozo de 8 metros en Alajuela

Una niña de tres años sobrevivió de milagro luego de caer a un pozo de ocho metros de profundidad en la comunidad de Sabanilla de Alajuela.

La menor fue trasladada en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela, donde especialistas lograron estabilizarla y la mantienen bajo estricto monitoreo.

El pozo estaba seco, por lo que los golpes fueron leves, según el primer parte médico.

Este es el segundo rescate de este tipo que realiza la Cruz Roja en lo que va del año. El primero ocurrió el 21 de setiembre en Pocosol de San Carlos, donde lamentablemente un niño de dos años falleció tras caer en un pozo. En esa ocasión, las labores de los rescatistas se extendieron por cinco horas.

Las autoridades advierten que este tipo de accidentes tienden a aumentar durante el periodo de vacaciones, especialmente en las fechas decembrinas.