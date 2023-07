Niña con hidrocefalia, cuya expectativa de vida era de días, tiene ya 11 años

“Sofía ha estado 14 veces en el quirófano, nosotros somos de Nicaragua y a los seis años decidimos venir a Costa Rica, ya que ella estaba muy delicada, no veíamos avance en su salud, la hidrocefalia hacía que su cabeza creciera más y más.

“Llegamos al Hospital de Niños y gracias a Dios me le dieron una buena atención, ahí la operaron y le pusieron un aparatito para que su cabeza dejara de crecer y aparte de eso el líquido me la estaba deshidratando porque no tenía un control que gracias a ese aparatito ella se estabilizó y actualmente está en perfecta condición de salud”, agregó su mamá.