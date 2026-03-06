Ni los memes pasaron por alto daños en monumento a León Cortés (Galería de fotos)

Los memes también se hicieron presentes tras el accidente que dañó el león de la famosa estatua de León Cortés, ubicada en La Sabana.

El ingenio de los costarricenses se mostró una vez más en medio de la noticia, y rápidamente comenzaron a circular imágenes y bromas en redes sociales (ver galería adjunta).

La figura permaneció íntegra durante 74 años, hasta que este miércoles, en horas de la madrugada, un joven de 19 años perdió el control de su carro y chocó a gran velocidad contra el monumento.

Ante lo sucedido, el Ministerio de Cultura continúa con las investigaciones para determinar cómo reparar el león. El daño es severo: la estructura presenta varias grietas, un hundimiento en la parte frontal y el desprendimiento de la cola.

El Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte anunció que presentará la denuncia correspondiente, como lo establece la Ley de Patrimonio.

Actualmente, la pieza se encuentra bajo resguardo en la Galería Costarricense del Deporte y, de momento, será el ICODER el encargado de la reparación, proceso que podría tardar algunos meses.