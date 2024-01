Ni dos jornadas del Clausura y ya hay fuertes cuestionamientos al arbitraje

Por José Fernando Araya | 18 de enero de 2024, 11:19 AM

Ni dos jornadas completas se han realizado del Torneo de Clausura 2024 y ya las polémicas con el arbitraje están al rojo vivo.

El primero en vociferar contra la labor de los árbitros fue el dueño y técnico del Municipal Grecia, Javier San Román, quien aseveró ser víctima de extorsión por parte del árbitro Josué Ugalde.

“Hoy (miércoles) fui víctima de una extorsión, se lo comunicaré a mis abogados. El árbitro Josué Ugalde, antes del partido, se acercó al Comisario de la Unafut y le dijo que si yo me portaba mal o si decía algo me iban a echar más partidos”, indicó en conferencia de prensa.

El pleito entre San Román y Ugalde viene desde noviembre del 2023, cuando el azteca criticó fuertemente al réferi y esto le costó cinco partidos de sanción.

“Si el árbitro dice que Javier se porte bien, está bien, es una prevención, pero que diga que lo van a sancionar muchos más partidos, eso es una extorsión y voy a ir hasta las últimas consecuencias, voy a ir con mis abogados contra Josué Ugalde y Elizondo porque me extorsionaron, eso no es prevención. Los árbitros deben ser más respetuosos, más flexibles, no deben extorsionar, no deben imponer autoritarismo. Nosotros nos estamos jugando el descenso, ellos no dimensionan eso”, aseveró al mismo tiempo que también cuestionó el trabajo realizado por Horacio Elizondo, presidente de la Comisión de Arbitraje.

“El Comisario se lo dijo a nuestra gerente Peggy Guillén y ella se acercó al presidente de la Comisión de Árbitros, Horacio Elizondo. Estoy muy decepcionado de Horacio, un tipo con tanta autoridad y aceptó que se dijo como una prevención, Horacio estuvo al tanto, no me voy a dejar, eso no se vale, Es algo que no voy a permitir, voy a exigir una investigación. Me extraña de Horacio Elizondo, en su forma de actuar no fue correcto, si hay abuso de autoridad lo voy a denunciar, agotaré todas las instancias”, añadió el jerarca.

​Grecia terminó empatando 2-2 ante Sporting FC en la jornada 2, en un partido que pudo permitirles salir del sótano del campeonato, pero dejaron ir el gane en los últimos minutos.

Molestia también en Liberia.

Pero las críticas no terminan ahí, ya que, en el Edgardo Baltodano, hubo muchas molestias alrededor del arbitraje de Rigo Prendas.

La acción en concreto fue un gol anulado a Liberia por aparentemente presentarse una obstrucción entre el portero y uno de los atacantes liberianos.

Primero fue Daniel Colindres quien levantó la voz al asegurar que por segundo partido los perjudicaban con decisiones que estaban mal.

Luego fue el turno para Minor Díaz, quien no se explicó cómo llegaron a invalidar el tanto liberiano que tuvo que ser legítimo.

“Duele mucho y nosotros somos los más perjudicados porque no sacamos los resultados. Pero a ellos, ¿quién los multa? Trajeron a un presidente que no ha servido para nada”, aseveró Díaz en conferencia de prensa.

El ataque a Elizondo y la comisión continuó conforme incrementaba su molestia y el repaso del juego que terminaron perdiendo ante el Herediano (0-1).

“Nunca pido que me piten a favor, sino justo. Llevamos dos fechas y dos errores que influyen en el resultado y es ahí donde yo me pregunto: ¿Qué ha arreglado el señor que vino (Elizondo)? No ha arreglado nada”, añadió.