Nerviosismo y largas filas: miles se acercan al Estadio Nacional por pruebas de manejo

La alta demanda por una cita para la prueba práctica de manejo provocó extensas filas este miércoles en los alrededores del Estadio Nacional. Personas de distintas zonas del país acudieron desde horas de la madrugada para participar en la jornada especial organizada por las autoridades.

Aunque la entrega de fichas estaba programada para las 11 a.m. y las pruebas iniciarían a las 2 p.m., algunos aspirantes llegaron varias horas antes para asegurar un cupo.

Gerardo Flores, vecino de Limón, fue una de las primeras personas en la fila. Llegó a las 3 a.m. y aseguró que se preparó durante varios meses para presentar la evaluación.

​“Es la primera vez que realizo el examen. Tengo como cuatro meses de que hice el teórico. Me siento tranquilo. Ayer ensayé un ratito. Lo que tengo que hacer es pulsearla y hacerlo lo mejor”, comentó.

Jonathan Muñoz, quien viajó desde Guadalupe, también llegó antes del amanecer. Según indicó, mantiene una actitud positiva de cara a la prueba.

​“Estoy positivo, esperando en Dios ganar la prueba”, señaló.









Entre los aspirantes se encontraba Jennifer Ramírez, quien realizaría por primera vez la prueba para motocicleta. La aspirante a conductora llegó alrededor de las 10 a. m. y destacó la gran cantidad de personas que encontró en el lugar.

​“Realmente hay demasiada fila para la hora que llegué. Es la primera vez que realizo la prueba de moto. Me siento muy apta para la prueba”, expresó.

Ramírez explicó que contrató una escuela de manejo para trasladar la motocicleta, debido a que aún no cuenta con licencia para conducir este tipo de vehículo.

Por su parte, Mykel Barrantes aseguró que decidió tramitar la licencia de motocicleta debido a las presas. Sin embargo, criticó las dificultades para conseguir una cita mediante el sistema regular.

“Tengo años de manejar en moto. Tengo licencia de carro, pero hasta ahorita por el tema de las presas decidí sacar la licencia de moto. Sacar la cita por medio de las plataformas es imposible. Estuve casi un mes intentando”, manifestó.





Las autoridades informaron que la atención se extenderá hasta las 10 p. m. En caso de que la cantidad de usuarios supere la capacidad de la jornada, los aspirantes serán atendidos en los días siguientes.

La Policía de Tránsito mantiene operativos en los alrededores de La Sabana para garantizar la circulación vehicular y evitar congestionamientos.

Felipe Venegas, jefe de planes y operaciones de la Policía de Tránsito, indicó que se reforzó la vigilancia en los sectores norte, sur y oeste del parque metropolitano.

“De momento no tenemos ningún problema reportado. Vamos a empezar con el ingreso de los vehículos y tendremos personal para ordenar esa situación. Todo ha transcurrido de una forma muy positiva”, afirmó.

Las autoridades recordaron que los aspirantes deben contar con la prueba teórica aprobada, dictamen médico vigente, comprobante de pago y un vehículo en regla para realizar la evaluación.



