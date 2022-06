Negocios se exponen al cierre si no sacan su basura en el horario establecido

Los negocios y comercios que no saquen la basura en el horario establecido para ese fin se exponen a un cierre temporal y hasta definitivo. Así lo comunicó Emperatriz Ordeñana, jefa del Departamento de Servicios Ambientales de la Municipalidad de San José.

Justamente, este miércoles en horas de la mañana, el gobierno local clausuró un comercio por 24 horas. La razón: ignorar los llamados de atención sobre manejo de residuos.

"Funcionarios del Departamento de Servicios Ambientales de esta municipalidad clausuraron un comercio localizado en las cercanías de la iglesia Católica de San Sebastián por incumplir con los horarios establecidos para sacar los desechos sólidos. Se había notificado a los responsables para que evitaran esa mala práctica; pero, al repetirse, los trabajadores procedieron al cierre", detalló el municipio.

¿Cuáles son los horarios establecidos?

Estos varían dependiendo del cantón y, dentro del mismo, cambia según la zona. En el caso específico de San José centro, los comerciantes deben sacar los desechos al frente de la acera en un horario de 6 p. m., de lunes a sábado.

"Los c amiones empiezan a llegar a las 6:10 p. m. y trabajan hasta las 8:30 p. m. Si un comerciante saca la basura después de este horario y pretende que el camión recoja la basura, debe entender que mandar un segundo camión puede salir hasta cinco veces más caro que el costo original", dijo Ordeñana.

Si el negocio incumple repetitivamente con el horario establecido, la Municipalidad de San José procederá a hacerle una notificación verbal. Los funcionarios se apersonan al lugar para explicarle a las personas cómo funciona la ley y "se les da el beneficio de la duda".

Si reinciden, se les hace una notificación escrita, en la cual se les da un documento con todas las leyes que respaldan el sacar la basura en el horario establecido.

"No ganamos cerrando negocios"

Emperatriz Ordeñana, jefa del Departamento de Servicios Ambientales de la Municipalidad de San José, aclara que ellos no ganan nada cerrando negocios, nadie lo hace. Por eso, recuerdan la importancia de esta simple y fácil acción de sacar los desechos cuando se debe.