Negociación, protocolo y poder: todo lo que ocurre en la Asamblea cada 1° de mayo

En una democracia, los cambios en la representación política resultan inevitables y fundamentales para su funcionamiento. Por eso, cada 1° de mayo la Asamblea Legislativa elige un nuevo directorio, y lo que ocurre ese día va mucho más allá de un acto protocolario.

Karla Granados Brenes, gerente general del Congreso, explicó a Telenoticias que "cada 1° de mayo inicia una legislatura de cada cuatrienio y es donde se elige al directorio legislativo... en una escuela o colegio, sería como la junta directiva de su clase... es un día de mucha negociación y es donde se consolida la negociación de días o meses previos".