Negociación, protocolo y poder: todo lo que ocurre en la Asamblea cada 1° de mayo
Desde negociaciones de meses hasta cambios en el protocolo de vestimenta, la elección del Directorio Legislativo tiene más capas de las que aparenta.
En una democracia, los cambios en la representación política resultan inevitables y fundamentales para su funcionamiento. Por eso, cada 1° de mayo la Asamblea Legislativa elige un nuevo directorio, y lo que ocurre ese día va mucho más allá de un acto protocolario.
Karla Granados Brenes, gerente general del Congreso, explicó a Telenoticias que "cada 1° de mayo inicia una legislatura de cada cuatrienio y es donde se elige al directorio legislativo... en una escuela o colegio, sería como la junta directiva de su clase... es un día de mucha negociación y es donde se consolida la negociación de días o meses previos".
"Quisimos, hace unos años, unos aproximadamente 12 o 8 años, que se incorporara la introducción de nuestro pabellón nacional... como un símbolo de nuestro sistema patriótico por excelencia y paz, y luego se interpreta el himno", agregó Granados.
La dinámica del proceso ha requerido ajustes operativos. En el pasado, las sesiones llegaban a extenderse hasta altas horas de la noche, lo que generó inconvenientes de diversa índole. "En algunas ocasiones pasó que la sesión empezó a las 8 de la noche y nos parecía muy complicado desde el punto de vista parlamentario y protocolario y hasta una descortesía... por eso surgió una reforma al reglamento", recordó la funcionaria.El protocolo de vestimenta ha evolucionado con los años, impulsado por la mayor participación femenina en el Congreso y los cambios en la moda.
"En un principio se usaba la media etiqueta que estaba diseñado para varones. Entonces hubo que ajustar. Los hombres usan traje negro completo, corbata gris o plata, y las damas... traje negro de una, dos o tres piezas", detalló Granados.
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