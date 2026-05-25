"Nadie debería pasar algo así": dice familia de fallecido vinculado a infección con salmonella

Wendy Castro, hija del adulto mayor cuya muerte es investigada por presunta infección con salmonella en Ciudad Colón, pide que las autoridades del Ministerio de Salud investiguen a fondo qué fue lo que pasó.

Su papá, identificado como José Castro, de 70 años, murió el martes 19 de mayo luego de complicaciones de salud que se sospecha guardan relación con una infección de salmonella y E. Coli, bacterias que causan cuadros graves de diarrea y vómitos.

"El sábado 16 de mayo, mi papá y mi mamá consumieron pollo y ensalada en un local comercial de Ciudad Colón. Ambos resultaron gravemente afectados y fueron atendidos de emergencia", comentó.

Según la mujer, su papá llevó la peor parte y su salud se deterioró rápidamente hasta que murió.

El Ministerio de Salud indicó que mantiene activa una investigación por un brote de salmonella y diarrea en la comunidad relacionado con una venta de pollo frito.

Según el ente rector, actualmente esperan resultados del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa).

"No escribimos esto desde el odio, sino desde el dolor, la conciencia y la responsabilidad. Ninguna familia debería pasar por una situación así por una posible negligencia sanitaria. Pedimos respetuosamente a las autoridades correspondientes que investiguen a profundidad este caso y tomen las acciones necesarias para proteger la salud pública y evitar que otras familias vivan una tragedia similar", aseveró.



De acuerdo con el más reciente informe de Salud, se contabilizan 12 casos positivos de salmonella; 83 personas con cuadros de diarrea; y 43 pacientes con sospechas de intoxicación alimentaria.