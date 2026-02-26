Nadia Peraza fue marcada “como si fuera ganado” por sospechoso, señala abogado de familia

La joven Nadia Peraza fue marcada “como si fuera ganado” por su pareja de apellido Buzano —único sospechoso de matarla— con al menos dos tatuajes.

Se cree que, en diferentes momentos de los seis años de relaciones entre la víctima y su supuesto asesino, este último le hizo un búho en una rama y un astronauta.

Para el abogado de la mamá de Peraza, Joseph Rivera, ese actuar del acusado evidencia que este veía a su novia como una posesión, en un contexto de agresiones machistas y total desprecio por la mujer.

"Este sádico, el caníbal (como se refiere a Buzano por las sospechas de que ingirió partes de la ofendida), tenía una máquina para hacer tatuajes y marcó a la víctima. Desde el punto de vista del comportamiento psicológico y utilizando las reglas de la sociología en la sana crítica racional, vemos que él marcó a la víctima como si fuera un animal. "Ahí hay un tema de sublevación y abuso de poder. Entonces, lamentablemente, como Nadia vivía en ese círculo de violencia de género y violencia doméstica, el hombre la marcó para decir: es de mi posesión", explicó el jurista.

En virtud de esa información, surgida durante el interrogatorio de testigos en la investigación, algunos de los cuales han sido ratificados durante el juicio que está en desarrollo desde el 18 de febrero pasado en el Tribunal Penal de Heredia, es que Rivera pidió que también se fotografiaran los tatuajes del imputado.

De esa forma, se estableció en el expediente 24-001572-0059-PE que este individuo tenía los mismos tatuajes que la agraviada.

"Qué casualidad que se hiciera él esos tatuajes y que agarrara a la víctima como marcar ganado y que le hiciera los mismos tatuajes", ironizó el representante legal.

Las manifestaciones del abogado fueron dadas a la prensa tras la declaración de Jarot Peraza, hermano de Nadia, la tarde del pasado martes.

Durante una rueda de medios improvisada, Rivera además señaló que Peraza constantemente era vista con mordiscos, otra muestra de que era tratada “como si fuera carne” para tendencias sadomasoquistas.

¿Arma homicida?

Ese día, el deponente Jarot Peraza refirió que una ocasión observó un cuchillo curvo, sobre el que hasta la fecha en el contradictorio no se ha entrado en detalle.

Las consultas fueron planteadas fuera de micrófonos, en momentos en los que el testigo tuvo que acercarse a los jueces Hanzel Araya, Guillermo Arce y Andrea Fonseca para observar documentos y fotografías, a las que el resto de los presentes no tuvo acceso.



"De estos, lo más escalofriante de todo esto es que hay un arma punzocortante, que eso se verá en su momento procesal oportuno, para determinar si esa arma se incautó, si se utilizó para la separación de la masa ósea de los huesos y si fue el arma homicidio. Obviamente, que el médico legal nos indique cuál fue la causa de muerte desde el punto de vista médico legal y cómo es que se llega a esa conclusión", agregó el jurista.

Valga resaltar que, en su acusación, la Fiscalía Adjunta de Género señaló que el crimen se cometió entre el 20 de febrero y el 6 de abril de 2024, con un “medio idóneo” que no se precisó, dadas las condiciones en las que estaba el cuerpo (en avanzado estado de descomposición tras un desmembramiento).

"Después de oír esta declaración de este joven Jarot, le parece a esta representación que seguimos en lo mismo: debidamente direccionado por el Ministerio Público, lo que viene a ser una narrativa de la convivencia que tuvo Nadia con don Jeremy y hablar", señaló el defensor de Buzano, Francisco Herrera.

Este otro abogado cree que lo del cuchillo puede ser un elemento “interesante” para el debate, pero subrayó que, luego de que el hermano llamara la atención por el cuchillo, este fue sacado de la vivienda en la que había sido visto (se desconoce dónde).

Asimismo, el representante legal mantiene que, hasta la fecha, no se han presentado pruebas pertinentes para lograr la condena de su cliente. De ahí que Herrera asegure que Buzano es inocente.