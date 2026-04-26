¿Música nacional obligatoria en radio? Ministro insiste en fijar cuota de programación

En Costa Rica, la música nacional vive una paradoja: su producción crece, pero su consumo sigue siendo bajo.

El país supera las 1.000 producciones musicales recientes, según la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM). Además, cuenta con más de 1.400 músicos activos.

Solo en 2025 se distribuyeron ₡2.252 millones por derechos de autor. Estos recursos se generan cuando las obras suenan en radio, televisión, comercios o plataformas digitales.

En contraste, según ACAM, la música nacional representa apenas un 3% en radio y televisión, y cerca de un 2,5% en plataformas digitales. Mientras que un estudio basado en Spotify, que analizó el Top 200 en 73 países, ubicó a Costa Rica en el último lugar, sin presencia de artistas nacionales en ese ranking.

Ante este panorama, el Ministerio de Cultura prepara una nueva medición sobre consumo musical, que apunta a un leve aumento del interés por lo local, aunque reconoce que el desafío de fondo se mantiene. En esa línea, Jorge Rodríguez aseguró a este medio que retomará la discusión sobre una posible ley que obligue a las radios a programar música nacional.

“Pensamos que debería ser entre una o dos horas de programación de música nacional, no seguidas, sino a lo largo del día”, señaló.

La iniciativa ya había sido impulsada en la Asamblea Legislativa. Un proyecto proponía un mínimo del 10% de música nacional en radio entre las 6 a. m. y las 10 p. m., además de incentivos fiscales para las emisoras; pero la propuesta no avanzó.

“Nosotros tratamos de promoverlo con un proceso de trabajo con la Cámara Nacional y el MICITT en aquel momento. La Cámara no lo aprobó. Posterga­mos la discusión por la subasta de frecuencias. Una vez aclarado ese tema, retomaríamos la discusión para obligar a programar música nacional”, afirmó Rodriguéz.

El jerarca también defendió el enfoque de la propuesta: “Es simplemente dentro de lo que usted programa en el género, busque música nacional. Es una discusión que tendremos a futuro”.

La propuesta surge a pocos días del cambio de administración. Rodríguez aún no confirma si continuará al frente del Ministerio de Cultura. “Eso lo definirá la presidenta electa, Laura Fernández, el próximo 5 de mayo, cuando anuncie su gabinete”, señaló ante consultas de este medio sobre su continuidad.



