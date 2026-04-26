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¿Música nacional obligatoria en radio? Ministro insiste en fijar cuota de programación

El proyecto vuelve a escena en medio de cifras que evidencian bajo consumo de música nacional en el país.

Por Mariela Montero Salazar 26 de abril de 2026, 8:00 AM

En Costa Rica, la música nacional vive una paradoja: su producción crece, pero su consumo sigue siendo bajo.

El país supera las 1.000 producciones musicales recientes, según la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM). Además, cuenta con más de 1.400 músicos activos.

Solo en 2025 se distribuyeron 2.252 millones por derechos de autor. Estos recursos se generan cuando las obras suenan en radio, televisión, comercios o plataformas digitales.

En contraste, según ACAM, la música nacional representa apenas un 3% en radio y televisión, y cerca de un 2,5% en plataformas digitales. Mientras que un estudio basado en Spotify, que analizó el Top 200 en 73 países, ubicó a Costa Rica en el último lugar, sin presencia de artistas nacionales en ese ranking.

Ante este panorama, el Ministerio de Cultura prepara una nueva medición sobre consumo musical, que apunta a un leve aumento del interés por lo local, aunque reconoce que el desafío de fondo se mantiene. En esa línea, Jorge Rodríguez aseguró a este medio que retomará la discusión sobre una posible ley que obligue a las radios a programar música nacional.

“Pensamos que debería ser entre una o dos horas de programación de música nacional, no seguidas, sino a lo largo del día”, señaló.

La iniciativa ya había sido impulsada en la Asamblea Legislativa. Un proyecto proponía un mínimo del 10% de música nacional en radio entre las 6 a. m. y las 10 p. m., además de incentivos fiscales para las emisoras; pero la propuesta no avanzó.

“Nosotros tratamos de promoverlo con un proceso de trabajo con la Cámara Nacional y el MICITT en aquel momento. La Cámara no lo aprobó. Posterga­mos la discusión por la subasta de frecuencias. Una vez aclarado ese tema, retomaríamos la discusión para obligar a programar música nacional”, afirmó Rodriguéz.

 El jerarca también defendió el enfoque de la propuesta: “Es simplemente dentro de lo que usted programa en el género, busque música nacional. Es una discusión que tendremos a futuro”.

La propuesta surge a pocos días del cambio de administración. Rodríguez aún no confirma si continuará al frente del Ministerio de Cultura. “Eso lo definirá la presidenta electa, Laura Fernández, el próximo 5 de mayo, cuando anuncie su gabinete”, señaló ante consultas de este medio sobre su continuidad.

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