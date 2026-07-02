Museo Nacional frena obras de supermercado en Santo Domingo por posible hallazgo arqueológico

El Museo Nacional ordenó la suspensión de los movimientos de tierra en el terreno donde se construye el nuevo PriceSmart de Santo Domingo de Heredia.

La medida se tomó ante un posible hallazgo arqueológico en la zona. En los próximos días se realizará una visita técnica para contar con el criterio y el informe de un profesional del Museo Nacional, lo que permitirá al desarrollador definir si puede continuar con las intervenciones en el terreno.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que, ante un hallazgo arqueológico, no se deben extraer ni manipular los objetos encontrados.

Además, se enfatizó que realizar excavaciones o exploraciones arqueológicas sin autorización constituye un delito, sancionado con pena de prisión y el decomiso de los bienes hallados.