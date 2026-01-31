Murió Carlos Chavarría, el “pastor de los ricos”

Este sábado falleció Carlos Manuel Chavarría Fonseca, expastor evangélico conocido popularmente como “el pastor de los ricos”.

La noticia del fallecimiento fue confirmada en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones, que registra la muerte del expastor a los 65 años.

Chavarría ganó notoriedad años atrás luego de que se diera a conocer su cercanía con figuras empresariales y políticas del ámbito nacional.

Posteriormente, en 2019, fue denunciado por una serie de delitos de índole sexual y expulsado de la Iglesia 3:16 que dirigió durante 30 años.

Dos años más tarde fue condenado a 39 años de cárcel por las denuncias de más de 50 personas que alegaban tocamientos, insinuaciones, acoso, abuso sexual y violaciones, pena que descontaba en La Reforma.

Además, en 2025, la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género logró demostrar que el expastor también violó a una niña de tan solo 9 años en 2015, por lo que fue condenado a otra pena de 12 años de prisión.

Hasta ahora se desconoce la causa de la muerte del expastor. El Ministerio de Justicia tampoco ha informado sobre el deceso.



