Municipalidades de San José y Heredia buscan frenar crisis en gestión de residuos

14 municipalidades de San José y Heredia buscan acercamientos con el gobierno para frenar una crisis en la gestión de residuos sólidos.

Según los gobiernos locales, el servicio de recolección de basura podría subir hasta en un 300% (vea video adjunto de Telenoticias).

El manejo de los residuos sólidos en Costa Rica representa un verdadero desafío. Los rellenos sanitarios están agotando su vida útil y las soluciones que se han planteado requieren más tiempo del que se tiene.

Debido a esto el grupo de municipalidades buscan establecer una mesa conjunta con el gobierno para trazar una ruta que les permita cumplir lo dispuesto por el Ministerio de Salud, pero con plazos y condiciones razonables.

Los gobiernos locales coinciden en la estrategia de regionalización de la gestión de residuos, pero piden ajustes en las distancias máximas permitidas para la disposición final.

Una de las preocupaciones de los gobiernos locales es el impacto económico que tendrían estos cambios para los ciudadanos.

El reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos ordinarios entró a regir en mayo tras su publicación en La Gaceta y da un año a las regiones para tener un lugar donde disponer sus desechos.