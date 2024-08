Municipalidad planea convertir a Cartago en destino de “turismo religioso”

La Municipalidad de Cartago afina los detalles de un plan para convertir a Cartago en un destino de “turismo religioso”.



La idea, según precisó el alcalde Mario Redondo, es unir celebraciones como la Semana Santa y la Romería con ofertas turísticas de la provincia para así tratar de retener a los fieles el mayor tiempo posible.

“Lo que nosotros nos hemos propuesto es ver cómo logramos que ese turismo religioso nos reditúe en términos económicos, porque lo que hemos sentido es que por años todo se estructuró para que la gente llegara y se fuera lo más rápido posible de Cartago, pero para nosotros eso no tiene sentido lógico”, explicó Redondo.

“Ahora el sistema se fue estableciendo de una forma tal que lo que hace es como venga y váyase rapidito, y a nosotros nos parece que esa visión es una que atenta contra la posibilidad de reactivar la economía”, añadió.

¿Cómo?

Redondo explicó que lo primero es definir una serie de actividades de interés que se conectan entre sí.

En esa lista está la Semana Santa, la peregrinación a las ruinas de Santiago Apóstol, la feria y la Romería y la posterior Pasada de La Negrita.

“Básicamente, queremos ver cómo afinamos la oferta que le ofrecemos al visitante de forma que podamos establecerle pequeños tours, que podamos informarle que si viene para Cartago no se vaya rápido, que haga una visita al museo, que puede ir a la casa de Jesús Jiménez, puede ir a X o Y lugar y, además, ofrecerle una oferta gastronómica.

“Queremos potenciar la posibilidad de que la gente tenga donde quedarse a dormir, explorar opciones de Airbnb con la gente y explorar opciones igualmente con organizaciones comunales o incluso áreas de parques en comunidades cercanas a la Basílica donde se puedan facilitar espacios donde la gente pueda dormir, se quede al día siguiente y así. Entre más tiempo la gente se quede, aquí desayuna, almuerza, cena, se come algo, eso es importante”, aseguró.

Redondo aseguró que, si bien no hay un estudio que cuantifique fielmente los ingresos que la municipalidad o la provincia reciben a partir de estas actividades, lo cierto es que los ingresos son millonarios y que no sería sensato no aprovechar movimientos tan importantes de personas.

“No en vano hay una frase aquí que dice 'hacer su agosto', en el sentido de que es una oportunidad para mejorar económicamente, para lograr ingresos extra. La verdad sería aventurado dar una cifra, pero creo que entre los patentados, la iglesia que tiene un restaurante y algunos comercios alrededor de la Basílica y debe mover varias decenas de millones de colones.