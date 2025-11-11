Municipalidad de Turrialba propone peaje temporal en Ruta 10 ante cierres frecuentes en la 32

La Municipalidad de Turrialba solicitó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) reforzar con más oficiales de tránsito la Ruta 10, además de proponer la creación de un peaje temporal ante los cierres frecuentes en la Ruta 32.

Las imágenes captadas el fin de semana muestran el colapso vial entre Juan Viñas y Turrialba, provocado por el cierre indefinido de la Ruta 32, principal vía hacia el Caribe costarricense.

Las autoridades locales advierten que la Ruta 10, utilizada como alternativa hacia Limón, carece de señalización adecuada en varios tramos, lo que incrementa el riesgo de accidentes de tránsito y pone en peligro a los numerosos usuarios que actualmente transitan por ella.

Otra vía que presentó congestión severa este fin de semana fue la Ruta 126, que comunica a Limón por Vara Blanca y Sarapiquí.

Desde el MOPT se hace un llamado a la precaución al transitar por estas rutas, que actualmente son las únicas habilitadas para llegar al Caribe.

La Ruta 32 permanecerá cerrada de manera indefinida, según confirmaron las autoridades.