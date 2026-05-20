Municipalidad de Turrialba pide a CCSS aprovechar antiguo hospital como sede de Ebáis

La Municipalidad de Turrialba solicitó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que no se demuelan las instalaciones del antiguo hospital de la comunidad y, en su lugar, se aprovechen como sede para los Ebáis del cantón.

Desde la inauguración del nuevo hospital de Turrialba —considerado uno de los más modernos del país— las viejas instalaciones quedaron en abandono. La Gerencia de Infraestructura de la CCSS concluyó que varios espacios ya no pueden utilizarse debido a su deterioro.

Sin embargo, el gobierno local considera que el inmueble aún puede ser aprovechado si se realizan obras de mitigación y adecuación, lo que permitiría fortalecer la atención primaria en salud y dar un nuevo uso a la infraestructura existente.

La CCSS, por su parte, informó que se encuentra valorando qué hacer con la estructura del antiguo hospital, aunque no se ha definido una decisión final.