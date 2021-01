Municipalidad de Talamanca investigará evento masivo realizado en Cahuita

La Municipalidad de Talamanca investigará un evento masivo que se llevó a cabo en la playa de Cahuita para recibir el año nuevo 2021.



Al evento llamado “Fuck 2020” asistieron varios cantantes nacionales, entre ellos Toledo, Gimario así como DJ P, hermano de Toledo y el locutor de radio DJ Cuilo.

“No teníamos conocimiento de esa actividad, tampoco se me reportó a mi en calidad de alcalde por ninguna autoridad de este tipo de eventos, hasta este momento que usted me contacta me estoy enterando, por lo que vamos a analizar los videos y toda la información para ver cómo vamos a proceder”, indicó a Teletica.com Rugeli Morales, alcalde de Talamanca.

Los videos fueron subidos por el mismo Toledo y DJ Cuilo como historias de Instagram y se aprecia a decenas de personas bailando sin mascarilla y sin ningún tipo de distanciamiento o medidas sanitarias para prevenir el contagio COVID-19.

Además de varios toldos de algunas marcas de bebidas y otros.

Teletica.com intentó conocer la versión de Toledo sobre la actividad, pero no contestó nuestras llamadas.

Quien si lo hizo fue su hermano DJ P, él aseguró a este medio que todo se trató de una “fiesta privada familiar en una finca donde recibieron el año nuevo y compartieron con sus seres queridos”, agregó también que no cobraron ninguna entrada.

Por su parte, Laura Hernández, manager de Gimario, mencionó que el cantante solo asistió un rato al evento pero que luego se fue a compartir con su familia.

Sin embargo, en el perfil de Facebook de DJ Cuilio se aprecia una publicación del 26 de diciembre donde el locutor hace pública la invitación a todas las personas que quieran asistir al evento para recibir el año nuevo.

“Así recibimos el 2021, Cahuita Limón, evento gratis, los espero”, se lee en la publicación del DJ donde hace referencia a la participación también de DJ Fresh y DJ Bandui.

Fuerza Pública preocupada

Daniel Calderón, director de la Fuerza Pública, explicó a Teletica.com que están preocupados ante la cantidad de reportes que entraron de fiestas este fin de año.

“Entraron muchos reportes de fiestas, en algunos barrios de San José usted llegaba y era prácticamente ver es tumulto de gente en la calle, fue muy complicado en la noche”, comentó el director.