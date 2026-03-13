Municipalidad de Santo Domingo coloca cruz en homenaje a víctimas de tragedia del Virilla

La Municipalidad de Santo Domingo de Heredia colocó una cruz conmemorativa cerca del puente sobre el Río Virilla para rendir homenaje a las 248 víctimas que murieron en la tragedia ocurrida hace un siglo en ese sitio.

La estructura, con un peso aproximado de 150 kilos, fue elaborada por trabajadores del acueducto local y quedó instalada a pocos metros del punto donde se registró la catástrofe, considerada una de las tragedias históricas más recordadas por la comunidad domingueña (ver video adjunto en la portada).

El alcalde del cantón, Jorge Fonseca, explicó que este monumento forma parte de una serie de actividades organizadas para conmemorar el centenario del suceso y mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida.

“Este es solo uno de los homenajes a las 248 víctimas que murieron aquí hace 100 años”, señaló el jerarca municipal.

Como parte de las actividades conmemorativas, la municipalidad también habilitó una exposición fotográfica en la biblioteca municipal, donde los vecinos pueden conocer detalles históricos de la tragedia.

Entre las imágenes destaca la fotografía de Abel Quesada, quien fue el último sobreviviente del hecho y falleció en 2023 a los 100 años.

Las autoridades indicaron que el objetivo de estas iniciativas es que las nuevas generaciones conozcan lo ocurrido y, al mismo tiempo, promover una reflexión colectiva para evitar que hechos similares se repitan.