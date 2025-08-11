Municipalidad de Santa Cruz desaloja y destruye construcciones en playa Avellanas

La mañana de este lunes, la Municipalidad de Santa Cruz demolió cinco estructuras que estaban construidas en playa Avellanas, dentro de los 50 metros públicos de la zona marítimo-terrestre.

A través de un video publicado en las redes sociales de la municipalidad, Jorge Alfaro Orias, alcalde del cantón, aseguró que la demolición responde al cumplimiento de una orden judicial.

"En una sentencia que emitió el Contencioso Administrativo, ordena a la municipalidad el desalojo de toda esta zona [zona maritimo terrestre de playa Avellanas] que estaba aquí, de esto que prácticamente son tugurios. Aquí prácticamente no existen pobladores. Son casas de gente que usurpó la zona marítimo-terrestre", explica Alfaro en la grabación.

El alcalde cita la resolución N.° 2023005443 a las 15:27 horas del 15 de noviembre de 2023, la cual ordena, en el tercer inciso del por tanto, “el desalojo de toda persona y la demolición inmediata, con las garantías del debido proceso, de toda construcción existente en la zona pública de la Zona Marítimo-Terrestre de playa Avellanas”.

"En cumplimiento de lo anterior, el 23 de mayo de 2024 se dictaron las resoluciones DAM-RES-0062-2024 a DAM-RES-0068-2024, designando un órgano director para instruir procedimientos administrativos ordinarios contra siete personas, asegurando las garantías del debido proceso. "Concluidos dichos procedimientos, el 12 de febrero de 2025, a las 07:00 horas, se emitió la resolución DAM-RES-009-2025, ordenando el desalojo y demolición de obras ilegales en la zona pública de playa Avellanas, ocupadas por cinco personas debidamente identificadas", dice una segunda publicación hecha por la municipalidad en sus redes sociales.

El alcalde aseguró, mediante el video, que la demolición no es porque “él quiere” ni porque los lotes frente a lo desalojado estén presionando por motivos comerciales.

El medio local Guanacaste Primero publicó en sus redes sociales el testimonio de

Otto Vargas Murillo, un vecino que aseguró tener más de tres décadas de vivir en la zona desalojada.

"Mi abuela compró esta propiedad hace más de 70 años, por lo que dicen las escrituras y, al parecer, ahorita la municipalidad de Santa Cruz nos quiere desalojar [...] Quieren sacarnos a nosotros que hemos sido los únicos pobladores, mi papá mandó a solicitar la concesión de poblador y la misma gente de la zona marítimo terrestre no le dieron ninguna respuesta", dijo Vargas.

Según lo expresado por el vecino, lo justo para él es que si lo desalojan, también desalojen a todas las edificaciones que están en la zona.

Al reclamo de Vargas se unen otros en los comentarios de las publicaciones en redes sociales municipales, en los que ciudadanos reclaman que hay más construcciones comerciales en la zona y que a estas no se les está desalojando.

"Hay mucha gente que está hablando de dos negocios que están en la zona, uno que está en una concesión otorgada por esta municipalidad y otro que está en una concesión privada. Ahí no hay concesión municipal, eso es un derecho privado que ellos tienen y la municipalidad no puede actuar. Están a derecho", afirmó el alcalde en el video.



Teletica.com contactó al alcalde de Santa Cruz vía WhatsApp para aclarar si los establecimientos comerciales a los que los ciudadanos se refieren en los comentarios efectivamente están en zona marítimo-terrestre y, en caso de ser cierto, si también procederán a demolerlos; sin embargo, el alcalde remitió por respuesta las mismas publicaciones hechas en las redes sociales de la municipalidad y no se refirió en específico a nuestras consultas.