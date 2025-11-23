Municipalidad de San José recaudó, en seis meses, ₡1.714 millones por parquímetros

Entre el 23 de abril y el 30 de octubre de este 2025, la Municipalidad de San José recaudó ₡1.714 millones derivados del sistema de cobro de parquímetros en la capital.



Ese monto responde a ₡900 millones por la venta de tiempo de parqueo y otros ₡814 millones por las infracciones relacionadas con esa misma obligación.



La jefa de la Sección Parquímetros de la municipalidad, Ana Gil, explicó que son muchos más los usuarios que están cumpliendo con la obligación que aquellos a los que se sanciona, pero que por la diferencia de los montos entre la hora de parqueo (₡960) y la multa (₡9.600) es entendible que los montos sean tan cercanos.



La cifra también permite explicar la expansión que lleva adelante la municipalidad sobre las zonas en las que se realiza el cobro, que inició con 2.760 espacios y acabará el año con 3.879, según dijo Gil.



“Además del ingreso, el sistema parquímetros ha logrado que las calles queden un poco más despejadas porque cuando no lo teníamos se veían los vehículos a menos de 10 metros de la esquina, todos parqueados en línea amarilla haciendo dos o tres filas y para el que transitaba, pues le era un poco incómodo.

“Ahora ya hemos vuelto a un reordenamiento vial un poco más efectivo que aunque en las horas picos es muy difícil, por lo menos se le ha liberado un poco de espacio a los que transitan”, dijo la funcionaria.

El gobierno local, además, ya tiene lista la reforma que permitirá expandir los horarios de operación de los parquímetros hasta las 2 a. m. los siete días de la semana, un cambio que entraría en operación antes de que acabe el año en zonas de alta actividad nocturna.

La municipalidad también advirtió que, para 2026, los precios posiblemente se ajustarán al alza, tal y como está previsto en la revisión anual que el reglamento vigente prevé.