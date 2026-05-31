Municipalidad de San José investigará antecedentes de cuidacarros y vínculos con crimen organizado

La Municipalidad de San José realiza un mapeo de los cuidacarros que operan en el cantón central para poder determinar quiénes son y si tienen antecedentes delictivos o vínculos con el crimen organizado.

En entrevista con Teletica.com, el alcalde Diego Miranda aseguró que ese análisis busca también determinar cuáles son las zonas donde estas personas operan y poder así destinar mayor cantidad de recurso policial para combatirlos.

“Se está haciendo un conteo de dónde hay cuidacarros instalados, digamos que son parte de la dinámica de la ciudad, y si tienen, por ejemplo, un ligamen con el crimen organizado o algún tipo de antecedente delictivo, la idea es empezar a regular esa práctica que sabemos que también genera un impacto en la vida de la ciudad”.

Miranda aseguró que saben que esta problemática afecta a la ciudadanía en diferentes sectores, tanto en aquellos donde no existen zonas de parquímetros, pero especialmente en las que sí, pues se han reportado cobros excesivos donde los cuidacarros cobran tarifas adicionales.

“Sabemos que los guachimanes dan gran problema en la ciudad y a los usuarios que parquean, ya sea en zonas que están reguladas o en zonas que están desreguladas, y parte de la seguridad que queremos promover es evitar ese tipo de fenómenos de cobro excesivo, etc.

“Entonces un poco les planteábamos a los comerciantes eso, que nos dieran un tiempo prudente para tener estadísticas de recaudación y con esas estadísticas poder planificar una mayor presencia del recurso policial en algunas zonas”, aseveró el alcalde.

Como parte de esa iniciativa, Miranda anunció la incorporación de 35 nuevos oficiales de Policía Municipal, además de un análisis paralelo para aumentar la cantidad de parquimetristas ante el crecimiento de estas zonas de cobro regulado y la ampliación de sus horarios.