Municipalidad de Oreamuno valora establecer horarios en mirador tras evento ilegal

La Municipalidad de Oreamuno analiza establecer horarios de apertura y cierre para el mirador de Potrero Cerrado, luego de que un concierto calificado por las autoridades como clandestino provocara el colapso de la Ruta Nacional 219 durante la tarde y noche del domingo (ver fotografías adjuntas, tomadas del perfil de Instagram @pimotorsport).



El alcalde Erick Jiménez explicó a Teletica.com que la medida forma parte de una serie de acciones que buscan evitar nuevos incidentes sin llegar a clausurar el espacio público.

"Lo que se está valorando es un cierre perimetral del lugar y, con ese cierre, un horario específico de apertura y cierre. Evidentemente, en horas de la noche el sitio permanecería cerrado", indicó.

El jerarca aclaró que la propuesta no contempla cerrar definitivamente el mirador, sino restringir su acceso durante determinadas horas.

"No es que se vaya a clausurar el lugar ni que se le vayan a poner cadenas. Lo que se valora es un cierre perimetral, ya sea con malla u otro elemento, acompañado de horarios", agregó.

La decisión surge después de que decenas de personas asistieran a un concierto organizado, según la municipalidad, de forma clandestina y sin permisos municipales ni del Ministerio de Salud.



De acuerdo con Jiménez, la actividad provocó un congestionamiento total sobre la Ruta Nacional 219, afectando a vecinos y conductores que regresaban a sus hogares. "Muchas personas no pudieron llegar a tiempo a sus casas y sufrieron atrasos importantes", señaló.



El alcalde aseguró que, aunque el mirador recibe diariamente a familias y visitantes que buscan disfrutar del paisaje, también se ha convertido en punto de encuentro para grupos que alteran el orden público.

"Hay personas que van con las mejores intenciones, pero también hay grupos de motociclistas y otras personas que llegan únicamente a alterar el orden público", afirmó.

El gobierno local abrió una investigación para identificar a los responsables del evento realizado el domingo. Según el alcalde, si se determina que alguno de los emprendedores autorizados para operar en el mirador participó en la organización de la actividad, la municipalidad aplicará las sanciones correspondientes. De lo contrario, colaborará con las autoridades policiales para identificar a los organizadores del concierto, que se llevó a cabo sin los permisos requeridos.

Prioridad: más operativos



Antes de adoptar restricciones permanentes, la municipalidad impulsará operativos conjuntos con la Fuerza Pública, la Policía de Tránsito, el Ministerio de Salud y otras instituciones, ya que Oreamuno no cuenta con un cuerpo policial municipal.

Jiménez indicó que solicitarán una reunión del Consejo de Seguridad de Cartago para coordinar estas acciones.

"Lo ideal son los operativos conjuntos. Esa es la solución más inmediata: mayor presencia policial y controles más continuos", manifestó.

El alcalde aseguró que, si estas medidas logran controlar la situación, la municipalidad podría reconsiderar la implementación de horarios.