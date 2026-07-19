Municipalidad de Limón alerta por presencia de carabelas portuguesas en playas del Caribe

La Municipalidad de Limón alertó sobre la presencia de carabelas portuguesas en varias playas del cantón central y pidió a la población evitar cualquier contacto con estos organismos marinos, incluso si se encuentran varados en la arena.



Las autoridades mantienen vigilancia en playas como Cieneguita y Los Baños, aunque los reportes también incluyen Parque Vargas, Piuta, Acapulco, Portete y Moín.



Además, recomiendan no ingresar al mar si se observa la presencia de estos ejemplares.



La carabela portuguesa puede provocar picaduras muy dolorosas, quemaduras e irritación en la piel y, en personas alérgicas, desencadenar reacciones de mayor gravedad.