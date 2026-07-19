Nacional
Municipalidad de Limón alerta por presencia de carabelas portuguesas en playas del Caribe
Estos organismos pueden provocar picaduras muy dolorosas y, en algunos casos, desencadenar reacciones alérgicas de gravedad.
La Municipalidad de Limón alertó sobre la presencia de carabelas portuguesas en varias playas del cantón central y pidió a la población evitar cualquier contacto con estos organismos marinos, incluso si se encuentran varados en la arena.
Las autoridades mantienen vigilancia en playas como Cieneguita y Los Baños, aunque los reportes también incluyen Parque Vargas, Piuta, Acapulco, Portete y Moín.
Además, recomiendan no ingresar al mar si se observa la presencia de estos ejemplares.
La carabela portuguesa puede provocar picaduras muy dolorosas, quemaduras e irritación en la piel y, en personas alérgicas, desencadenar reacciones de mayor gravedad.