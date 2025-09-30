Municipalidad de Goicoechea solicita a Conavi intervenir alcantarilla donde cayó niño

La Municipalidad de Goicoechea solicitó al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) intervenir la alcantarilla en la que cayó Leandro, un niño de cinco años vecino de Purral, quien permanece desaparecido desde el pasado viernes.

Según el municipio, el incidente ocurrió en una cuneta ubicada en una ruta nacional, por lo que la responsabilidad de su mantenimiento y eventual intervención recae sobre el Conavi.

Robo de rejillas: una amenaza constante

Aunque el robo de rejillas no fue la causa directa del accidente, desde la Municipalidad advierten que este tipo de hechos son frecuentes en el cantón, especialmente en el sector donde ocurrió la emergencia. Las autoridades han identificado varias chatarreras clandestinas donde terminan las piezas robadas del sistema de alcantarillado.

Ante esta situación, se hace un llamado a la ciudadanía para denunciar estos robos a través del sistema confidencial al número 2527-6615, con el fin de prevenir futuras emergencias como la que mantiene en vilo a toda una comunidad.

La búsqueda de Leandro continúa, mientras se intensifican los esfuerzos por parte de cuerpos de rescate y autoridades locales.