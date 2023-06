Municipalidad de Esparza desconoce cuándo podrá reparar rompeolas en Caldera

“Antes nosotros esperábamos los octubres, antes le pedíamos a Dios que ese mes de octubre lo quitara, porque se era el mes que nos perjudicaba, pero resulta que ahora ya no es octubre, ahora es en enero, febrero, marzo, ya ahora no hay mes que nosotros no tengamos miedo, es casi todo el tiempo”, relato Marvin Chavarría, vecino de Caldera.

“Esto ya es una emergencia, ya es hora de que la municipalidad meta mano, porque desde el 2015 se fundó esto, pero no había muro y eso es un trabajo paliativo para mí, porque eso de poner una piedra sobre la arena, ahí va rodando y se la lleva”, agregó Juan Benavides, vecino.