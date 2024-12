Municipalidad de Desamparados revisa códigos QR de parquímetros tras denuncias de supuesta estafa

La Municipalidad de Desamparados, en San José, revisó todos los códigos QR de los parquímetros ubicados en el cantón por denuncias que recibieron de supuesta estafa.

A través de las redes sociales, un usuario se quejó de los hechos y aseguró que, cuando utilizó su teléfono celular, de inmediato el código QR lo llevó a un link desde el cual le hicieron un rebajo a su cuenta sin autorización.

“Si ingresa el QR, lo tira a un link que es una estafa. Nos hicieron una rebaja que por dicha no fue mucho, pero nos dimos cuenta al momento, así que llamamos al banco para que nos desactivaran la cuenta y nos dijeron que sí era una estafa. Hay otro poste desde donde hice la prueba y ese si me tiró la aplicación real”, dijo el usuario que no se identificó.