Municipalidad de Curridabat planea la primera ruta de bus intracantonal del país

La Municipalidad de Curridabat puso sobre la mesa un proyecto con el que buscan marcar un antes y un después en la movilidad urbana de su cantón. Se trata de Conexión Curridabat, la que sería la primera ruta de autobús intracantonal del país, diseñada para recorrer los cuatro distritos del cantón mediante dos circuitos circulares —uno en sentido horario y otro en sentido antihorario— que operarán como rutas espejo.

Según la Municipalidad, el sistema busca conectar comunidades, comercios, centros educativos, parques, estaciones de tren, ciclovías y espacios públicos, con una frecuencia estimada de 15 minutos y una proyección de 5.300 usuarios diarios, operando de lunes a domingo.

La arquitecta y asesora de la Alcaldía, Brenda Zumbado, explicó a Teletica.com que Conexión Curridabat será un servicio interdistrital, pensado para “dar vueltas alrededor del cantón” conectando Curridabat, Sánchez, Granadilla y Tirrases. Funcionará con dos rutas circulares, espejo una de la otra, lo que permitirá una conectividad continua y sencilla para los habitantes.

El municipio compartió el mapa de las rutas, además, señaló los lugares clave donde pasará el autobús.

De acuerdo con Zumbado, el plan consiste en implementar un proyecto piloto en alianza con el concesionario actual de transporte y buscarán el apoyo del ICE, que aportaría buses eléctricos actualmente destinados a pruebas en distintos contextos.

El piloto incluiría tanto buses eléctricos como buses diésel del concesionario, lo que permitirá comparar costos y operación real.

La arquitecta fue clara en que el sistema de financiamiento del transporte público “es obsoleto” y ya no puede sostenerse únicamente con la tarifa del pasaje.



Por eso, el piloto permitirá calcular costos reales tanto para buses eléctricos como diésel y, a partir de ahí, determinar qué tipo de inversión pública es necesaria. Zumbado afirmó que el gobierno local está preparado para “hacer las gestiones necesarias para temas de inversión”, pero aún no se ha definido un subsidio específico.

El diseño preliminar ya contempla integrar la ruta con: Las dos estaciones de tren del cantón, otras rutas de autobús, la red de ciclovías existentes e Infraestructura peatonal.

“Queremos que la ruta sea intermodal y fomente diferentes medios de transporte”, señaló Zumbado.

En una escala del 1 al 10, donde 10 corresponde a una implementación completa, Zumbado ubica el avance en una etapa intermedia.



El borrador de la ruta ya existe, está siendo revisado por el CTP, y el siguiente paso es conformar una mesa técnica con el ICE, ARESEP, MOPT, CTP, CANATRANS, empresas privadas y el concesionario.

La expectativa municipal es activar el proyecto piloto en el segundo semestre de 2026.

El alcalde Errol Solano aseguró que la iniciativa busca “un transporte público más humano, accesible y eficiente”, mientras que Zumbado destaca que el proyecto “reconectará a Curridabat con su gente”, impulsando comercio, convivencia y movilidad sostenible.

